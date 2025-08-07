Jordan Chicago
女子半身裙
20% 折让
经典外观，个性风格。 Jordan Chicago 女子半身裙采用厚实梭织面料，塑就出众结构感；搭配菱形大口袋，彰显经典 Jordan 风范。 个性造型，随心演绎。
- 显示颜色： 藤黄
- 款式： HF9463-206
其他细节
- 弹性腰部搭配抽绳，打造理想贴合感
- 正面双向拉链，可供打造多变造型
- 侧边插手口袋搭配菱形大口袋，提供多种收纳选择
产品细节
- 46% 棉/38% 聚酯纤维/16% 锦纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
