 
Jordan Chicago 女子半身裙 - 藤黄

Jordan Chicago

女子半身裙

20% 折让
藤黄
黑

经典外观，个性风格。 Jordan Chicago 女子半身裙采用厚实梭织面料，塑就出众结构感；搭配菱形大口袋，彰显经典 Jordan 风范。 个性造型，随心演绎。


  • 显示颜色： 藤黄
  • 款式： HF9463-206

其他细节

  • 弹性腰部搭配抽绳，打造理想贴合感
  • 正面双向拉链，可供打造多变造型
  • 侧边插手口袋搭配菱形大口袋，提供多种收纳选择

产品细节

  • 46% 棉/38% 聚酯纤维/16% 锦纶
  • 可机洗
免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。