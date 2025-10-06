Jordan Chicago
女子工装风长裤
47% 折让
Jordan Chicago 女子长裤时尚又实穿，采用匠心设计搭配多个口袋，可供收纳所需物品。耐穿帆布富有结构感，垂坠得体，适合搭配 Jordan 鞋款。
- 显示颜色： 藤黄
- 款式： FV7099-206
Jordan Chicago
其他细节
- 膝盖融入缝褶细节，助力自如畅动
- 纽扣拉链门襟，塑就传统外观
- 侧边口袋、后身口袋和裤腿两侧菱形大口袋设计，提供多种收纳选择
产品细节
- 100% 棉
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
