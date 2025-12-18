 
Jordan Chicago 女子长裤 - 铁灰

Jordan Chicago

女子长裤

10% 折让

实用设计，酷炫十足。Jordan Chicago 女子长裤采用匠心设计搭配多个口袋，可供收纳所需物品。耐穿帆布富有结构感，垂坠得体，适合搭配 Jordan 鞋款。


  • 显示颜色： 铁灰
  • 款式： FV7099-068

其他细节

  • 膝盖融入缝褶细节，助力自如畅动
  • 纽扣拉链门襟，塑就传统外观
  • 侧边口袋、后身口袋和裤腿两侧菱形工装口袋设计，提供多种收纳选择

产品细节

  • 100% 棉
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。