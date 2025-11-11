Jordan Club
可调节运动帽
12% 折让
Jordan Club 可调节运动帽采用老爹帽样式，尽显你对 Jordan 的拥趸之心。经典设计搭配正面 Jumpman Flight 贴片，演绎不朽的 Jordan 精神。
- 显示颜色： 铁灰/黑
- 款式： FD5181-069
其他细节
- 背面可调节固定带，打造理想贴合度
- 刺绣孔眼元素，为头部营造出众透气感
- 梭织贴片，为外观增添点睛细节
产品细节
- 面料/前片里料：100% 棉
- 手洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
