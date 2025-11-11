 
Jordan Club 可调节运动帽 - 铁灰/黑

Jordan Club

可调节运动帽

12% 折让

Jordan Club 可调节运动帽采用老爹帽样式，尽显你对 Jordan 的拥趸之心。经典设计搭配正面 Jumpman Flight 贴片，演绎不朽的 Jordan 精神。


  • 显示颜色： 铁灰/黑
  • 款式： FD5181-069

其他细节

  • 背面可调节固定带，打造理想贴合度
  • 刺绣孔眼元素，为头部营造出众透气感
  • 梭织贴片，为外观增添点睛细节

产品细节

  • 面料/前片里料：100% 棉
  • 手洗
