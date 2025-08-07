 
Jordan Club 软顶弧形帽檐运动帽 - 黑/白色

Jordan Club

软顶弧形帽檐运动帽

黑/白色
锈粉/黑
伊格鲁蓝/水洗水鸭青

Jordan Club 软顶弧形帽檐运动帽采用耐用棉料搭配内置汗带，营造舒适佩戴体验。整版水洗效果独具风格，塑就备受喜爱的复古外观。背面可调节固定带，方便轻松调整至理想贴合度。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： HQ1963-010

Jordan Club

Jordan Club 软顶弧形帽檐运动帽采用耐用棉料搭配内置汗带，营造舒适佩戴体验。整版水洗效果独具风格，塑就备受喜爱的复古外观。背面可调节固定带，方便轻松调整至理想贴合度。

产品细节

  • 面料/前片里料：100% 棉
  • 刺绣 Jumpman 和孔眼
  • 手洗
