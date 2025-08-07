Jordan Club
软顶弧形帽檐运动帽
20% 折让
Jordan Club 软顶弧形帽檐运动帽采用耐用棉料搭配内置汗带，营造舒适佩戴体验。整版水洗效果独具风格，塑就备受喜爱的复古外观。背面可调节固定带，方便轻松调整至理想贴合度。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： HQ1963-010
产品细节
- 面料/前片里料：100% 棉
- 刺绣 Jumpman 和孔眼
- 手洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
