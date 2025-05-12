 

Jordan Club

软顶运动帽

¥139¥24944% 折让
黑/帆白
小马棕/土褐

Jordan Club 软顶运动帽采用软顶帽冠设计，正面饰有迈克尔·乔丹的球衣号，演绎 Jordan 精神。结实的梭织斜纹面料，经久耐用，适合日常佩戴。


  • 显示颜色： 黑/帆白
  • 款式： HJ2444-010

Jordan Club

¥139¥24944% 折让

Jordan Club 软顶运动帽采用软顶帽冠设计，正面饰有迈克尔·乔丹的球衣号，演绎 Jordan 精神。结实的梭织斜纹面料，经久耐用，适合日常佩戴。

其他细节

  • 背面可调节固定带，方便轻松调整至理想贴合度
  • 刺绣孔眼提升透气效果
  • Club 运动帽均采用匠心设计，日常百搭

产品细节

  • 面料/前片里料：100% 棉
  • 手洗
  • 显示颜色： 黑/帆白
  • 款式： HJ2444-010

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