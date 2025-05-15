Jordan Club
软顶运动帽
¥249
Jordan Club 软顶运动帽采用软顶帽冠设计，正面饰有迈克尔·乔丹的球衣号，演绎 Jordan 精神。结实的梭织斜纹面料，经久耐用，适合日常佩戴。
- 显示颜色： 小马棕/土褐
- 款式： HJ2444-231
Jordan Club
¥249
Jordan Club 软顶运动帽采用软顶帽冠设计，正面饰有迈克尔·乔丹的球衣号，演绎 Jordan 精神。结实的梭织斜纹面料，经久耐用，适合日常佩戴。
其他细节
- 背面可调节固定带，方便轻松调整至理想贴合度
- 刺绣孔眼提升透气效果
- Club 运动帽均采用匠心设计，日常百搭
产品细节
- 面料/前片里料：100% 棉
- 手洗
- 显示颜色： 小马棕/土褐
- 款式： HJ2444-231
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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