Jordan Club
速干软顶运动帽
48% 折让
Jordan 风格，自信出场。Jordan Club 速干软顶运动帽搭载导湿速干技术，助你保持干爽舒适。该运动帽采用棉和锦纶混纺面料与软顶帽冠设计，搭配背面可调节固定带，日常百搭。
- 显示颜色： 队橙/黑
- 款式： FZ2020-891
其他细节
- 轻盈面料，可导湿速干，帮助保持头部干爽舒适
- 刺绣孔眼，提升透气性
- 背面可调节固定带，可供调整贴合感
产品细节
- 面料：68% 棉/32% 锦纶。前片里料：100% 棉
- 手洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
