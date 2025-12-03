Jordan CMFT Era
Jordan 舒释鞋女子运动鞋
27% 折让
要找适合日常穿着、外观出众的运动鞋？那一定是 Jordan CMFT Era Jordan 舒释鞋女子运动鞋。该鞋款承袭 AJ1 和 AJ6 的经典风范，采用透气鞋面结合足底柔软泡绵，缔造名副其实的舒适感受。
- 显示颜色： 加农绿/帆白
- 款式： HJ6778-002
其他细节
- 织物与天然皮革组合鞋面，塑就出众耐穿性和结构感；透气织物设计，营造轻盈舒适感受
- 足底搭载柔软泡绵，轻盈缓震
- 橡胶外底，铸就强劲抓地力
产品细节
- 后跟提拉设计
- 前足内侧透气孔设计
- 显示颜色： 加农绿/帆白
- 款式： HJ6778-002
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
