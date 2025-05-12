 

Jordan CNY 新年蜕变系列

女子半身裙

¥519¥89942% 折让

Jordan CNY 新年蜕变系列女子半身裙彰显无畏 Jordan 风范，伴你喜迎新年。 该半身裙采用耐穿梭织面料，裙身下部可通过拉链拆卸，一款单品提供两种外观，任你随心切换。 左侧大口袋上饰有压纹贴片和金属 Jumpman 标志，营造出众质感。


  • 显示颜色：
  • 款式： HQ6067-010

Jordan CNY 新年蜕变系列

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Jordan CNY 新年蜕变系列女子半身裙彰显无畏 Jordan 风范，伴你喜迎新年。 该半身裙采用耐穿梭织面料，裙身下部可通过拉链拆卸，一款单品提供两种外观，任你随心切换。 左侧大口袋上饰有压纹贴片和金属 Jumpman 标志，营造出众质感。

其他细节

  • 弹性腰部搭配抽绳，打造理想贴合感
  • 大口袋设计，为小物件提供额外存储空间

产品细节

  • 面料：89% 聚酯纤维/11% 氨纶。 上部口袋：87% 聚酯纤维/13% 棉
  • 侧边口袋
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： HQ6067-010

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