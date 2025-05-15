Jordan CNY 新年蜕变系列
男子T恤
¥299¥39925% 折让
Jordan CNY 新年蜕变系列男子T恤彰显无畏 Jordan 风范，伴你欢庆蛇年。该T恤采用经典版型结合厚实棉料，塑就出众结构感；背面下摆饰有压纹标签，增添出众质感。
- 显示颜色： 微绿/黑
- 款式： HV0830-394
Jordan CNY 新年蜕变系列
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Jordan CNY 新年蜕变系列男子T恤彰显无畏 Jordan 风范，伴你欢庆蛇年。该T恤采用经典版型结合厚实棉料，塑就出众结构感；背面下摆饰有压纹标签，增添出众质感。
产品细节
- 100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 微绿/黑
- 款式： HV0830-394
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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