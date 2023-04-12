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      Jordan Collaborator

      双肩包

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      黑
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      Jordan Collaborator 双肩包采用简约设计匠心打造。该单品采用结实面料，正面隔层设有两个隐藏式口袋，搭配软垫笔记本电脑保护套，是忙碌日子里的理想携背佳选。

      • 显示颜色： 黑
      • 款式： CK3777-010

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