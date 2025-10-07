Jordan Collectors 斜挎包采用耐用 CORDURA® 不易撕裂材料，为随身物品提供安全的存储空间。拉链主袋内设口袋，帮助有序收纳物品；正面拉链口袋便于快速存取卡片或其他小物件。搭配可调节肩带，打造百搭风格，塑就日常背携的理想之选。

Jordan Collectors 斜挎包采用耐用 CORDURA® 不易撕裂材料，为随身物品提供安全的存储空间。拉链主袋内设口袋，帮助有序收纳物品；正面拉链口袋便于快速存取卡片或其他小物件。搭配可调节肩带，打造百搭风格，塑就日常背携的理想之选。

该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。