Jordan
Collectors 斜挎包
35% 折让
Jordan Collectors 斜挎包采用耐用 CORDURA® 不易撕裂材料，为随身物品提供安全的存储空间。拉链主袋内设口袋，帮助有序收纳物品；正面拉链口袋便于快速存取卡片或其他小物件。搭配可调节肩带，打造百搭风格，塑就日常背携的理想之选。
- 显示颜色： 白色
- 款式： HQ7566-100
其他细节
主袋内配有钥匙扣
产品细节
- 尺寸：197 x 57 x 279 mm
- 面料/里料：聚酯纤维。网布：聚酯纤维/氨纶
