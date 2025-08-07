 
Jordan Cordura Franchise 双肩包 - 帆白

Jordan Cordura Franchise

双肩包

售罄：

此配色当前无货

这款双肩包有何独特之处？Jordan Cordura Franchise 双肩包采用耐用 Cordura 不易撕裂材料，为随身物品提供安全存储空间。双向拉链主袋空间充裕，可收纳健身或过夜换洗衣物。背面拉链隔层内设一个笔记本电脑保护套和一个平板电脑保护套。正面两个拉链口袋可安全收纳小物件，便于快捷取用；两侧水壶袋可容纳你钟爱的饮料。


  • 显示颜色： 帆白
  • 款式： HF1789-133

其他细节

  • Cordura 材料不易撕裂，经久耐用
  • 背面融入加垫设计，搭配可调式肩带和胸前固定带，塑就舒适背携体验

产品细节

  • 尺寸：324 x 197 x 511 mm
  • 面料/里料：聚酯纤维
  • 手洗
免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。