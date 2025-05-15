 

Jordan

Court of Legends 大童圆领上衣

¥419¥46910% 折让

Jordan Court of Legends 大童圆领上衣采用棉与聚酯纤维等混纺而成的双面针织面料，柔软舒适，结合弹性设计，塑就无拘运动体验，同时令你彰显传奇风范。 落肩设计塑就轻松穿着感，休闲剪裁便于内搭T恤，营造出色包覆效果。 可搭配 Jordan Court of Legends 长裤，打造风格统一的造型。


  • 显示颜色： 健身红
  • 款式： II0271-687

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Jordan Court of Legends 大童圆领上衣采用棉与聚酯纤维等混纺而成的双面针织面料，柔软舒适，结合弹性设计，塑就无拘运动体验，同时令你彰显传奇风范。 落肩设计塑就轻松穿着感，休闲剪裁便于内搭T恤，营造出色包覆效果。 可搭配 Jordan Court of Legends 长裤，打造风格统一的造型。

产品细节

  • 面料：48% 棉/44% 聚酯纤维/8% 氨纶。罗纹：80% 棉/20% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 健身红
  • 款式： II0271-687

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