Jordan Court of Legends 幼童运动夹克采用刺绣轮廓贴片和纹理图案印花，助孩子彰显 Team of Flight 风范。 采用棉、聚酯纤维与氨纶混纺而成的双面针织面料，富有弹性，缔造无拘运动体验。 休闲剪裁和正面按扣开襟设计，易于叠搭；落肩设计，营造轻松穿着感；两侧配有口袋，便于收纳小物件。

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