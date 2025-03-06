Jordan Courtside 23

男子运动鞋

¥949

Jordan Courtside 23 男子运动鞋携经典设计强势回归。该鞋款从 AJ3 汲取设计灵感，采用利落皮革和舒适 Nike Air 缓震配置，塑就出众外观，适合日常穿着。

  • 显示颜色： 白色/黑/黑
  • 款式： AR1000-100

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