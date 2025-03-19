Jordan CP3 VII AE 男子篮球鞋配有NIKE ZOOM 缓震系统，巧搭动态 Flywire 技术和匠心排布的透气孔设计，实现冲击防护、稳定性和透气舒适性的完美融合，是激情球员的理想战靴。以高性能跑车为灵感，该款篮球鞋提供超级轻盈的贴合感和流畅的线条之美。

显示颜色： 黑/暗紫/红外线红 23/白色

款式： 644805-053