Jordan CP3 VII AE

男子篮球鞋

¥1,099

Jordan CP3 VII AE 男子篮球鞋配有NIKE ZOOM 缓震系统，巧搭动态 Flywire 技术和匠心排布的透气孔设计，实现冲击防护、稳定性和透气舒适性的完美融合，是激情球员的理想战靴。以高性能跑车为灵感，该款篮球鞋提供超级轻盈的贴合感和流畅的线条之美。

  • 显示颜色： 黑/暗紫/红外线红 23/白色
  • 款式： 644805-053

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