Jordan Crafted 大童机能风梭织长裤采用梭织聚酯纤维缎面面料，结合四向弹性设计，营造舒适的日常穿着体验，助你无拘畅动。 弹性腰部搭配抽绳，塑就恰到好处的贴合感；多口袋设计，便于存放小物件。可搭配 Jordan 上衣，打造风格统一的造型。

Jordan Crafted 大童机能风梭织长裤采用梭织聚酯纤维缎面面料，结合四向弹性设计，营造舒适的日常穿着体验，助你无拘畅动。 弹性腰部搭配抽绳，塑就恰到好处的贴合感；多口袋设计，便于存放小物件。可搭配 Jordan 上衣，打造风格统一的造型。

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