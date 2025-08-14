 
Jordan Deja 女子厚底增高凉鞋 - 黑/金属色

Jordan Deja 女子凉鞋采用百搭设计，无论是日常工作还是海滩休闲时光，多种场合皆可轻松驾驭。厚实皮革固定带，缔造稳固脚感，彰显精致格调；外底融入橡胶细节，尽显 AJ13 风范，助你轻松迈步。精致配件和品牌标志耀眼夺目，低调又不失个性，塑就出众外观。


  • 显示颜色： 黑/金属色
  • 款式： FN5036-001

其他细节

  • 优质皮革鞋面，经久耐穿，彰显时尚风范
  • 外底的设计灵感源自 AJ13

产品细节

