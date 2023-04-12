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      Jordan DNA

      男子缎面夹克

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      Michael Jordan 在 1991 年拿下首座职业生涯冠军。Jordan DNA 男子缎面夹克配色突显那些被 Jordan 击败的球队的颜色，设计彰显轻盈保暖功能，让你无论在球场还是在街头均能享受温暖如初的效果。

      • 显示颜色： 黑/阿马里洛黄
      • 款式： AV0113-010

      尺寸与尺码

      • 出众版型，休闲舒适

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