Jordan Dominate 2.0 Fitted

男子无袖训练服

¥209

黑/黑/白色
白色/白色/黑

Jordan Dominate 2.0 Fitted 男子无袖训练服采用弹性 Dri-FIT 面料，穿着舒适、流线贴合，同时加入网布侧幅设计，在训练中提供更强透气性。经典细节，打造灵感源自一代篮球巨星的闪耀外观。

  • 显示颜色： 黑/黑/白色
  • 款式： 635704-011

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