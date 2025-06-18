Jordan Draft 大童拒水基础款夹克采用轻盈锦纶面料，是轻松出行的理想之选。全长拉链开襟设计，便于叠搭；落肩设计，营造休闲感受；拉链口袋，可供安全存放现金、钥匙或手机等小物件。弹性袖口和下摆，稳固贴合；风帽设计，提供出色包覆效果。梭织面料经拒水处理，助你在小雨天气中保持干爽。

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