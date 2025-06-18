 

Jordan

Draft 大童拒水基础款夹克

¥599

Jordan Draft 大童拒水基础款夹克采用轻盈锦纶面料，是轻松出行的理想之选。全长拉链开襟设计，便于叠搭；落肩设计，营造休闲感受；拉链口袋，可供安全存放现金、钥匙或手机等小物件。弹性袖口和下摆，稳固贴合；风帽设计，提供出色包覆效果。梭织面料经拒水处理，助你在小雨天气中保持干爽。


  • 显示颜色： 健身红/黑
  • 款式： IB8384-687

Jordan

¥599

Jordan Draft 大童拒水基础款夹克采用轻盈锦纶面料，是轻松出行的理想之选。全长拉链开襟设计，便于叠搭；落肩设计，营造休闲感受；拉链口袋，可供安全存放现金、钥匙或手机等小物件。弹性袖口和下摆，稳固贴合；风帽设计，提供出色包覆效果。梭织面料经拒水处理，助你在小雨天气中保持干爽。

产品细节

  • 面料：100% 锦纶。里料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 健身红/黑
  • 款式： IB8384-687

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。