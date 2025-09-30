奈杰尔·西尔维斯特在他的职业生涯中开辟了一条独属于自己的路。这款 Jordan Draft 男子夹克秉持同样的不羁态度，令你彰显个性风采。打蜡锦纶外层结合网眼布里料，搭配内置肩带，塑就出众外观，彰显匠心设计风范。硅胶肘部贴片，灵感源自 AJ4。

该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

