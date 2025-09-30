 
Jordan Draft 男子夹克 - 黑/铁灰/淡奶白/朱红

Jordan

Draft 男子夹克

¥1,499

奈杰尔·西尔维斯特在他的职业生涯中开辟了一条独属于自己的路。这款 Jordan Draft 男子夹克秉持同样的不羁态度，令你彰显个性风采。打蜡锦纶外层结合网眼布里料，搭配内置肩带，塑就出众外观，彰显匠心设计风范。硅胶肘部贴片，灵感源自 AJ4。


  • 显示颜色： 黑/铁灰/淡奶白/朱红
  • 款式： HQ1739-010

其他细节

  • 风帽和下摆融入松紧抽绳设计，可供自主调节贴合度
  • 落肩衣袖设计，营造充裕叠搭空间

产品细节

  • 面料：100% 锦纶。里料：100% 聚酯纤维
  • 侧边拉链口袋
  • 弹性袖口
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。