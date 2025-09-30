Jordan
Draft 男子夹克
¥1,499
奈杰尔·西尔维斯特在他的职业生涯中开辟了一条独属于自己的路。这款 Jordan Draft 男子夹克秉持同样的不羁态度，令你彰显个性风采。打蜡锦纶外层结合网眼布里料，搭配内置肩带，塑就出众外观，彰显匠心设计风范。硅胶肘部贴片，灵感源自 AJ4。
- 显示颜色： 黑/铁灰/淡奶白/朱红
- 款式： HQ1739-010
其他细节
- 风帽和下摆融入松紧抽绳设计，可供自主调节贴合度
- 落肩衣袖设计，营造充裕叠搭空间
产品细节
- 面料：100% 锦纶。里料：100% 聚酯纤维
- 侧边拉链口袋
- 弹性袖口
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
