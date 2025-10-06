Jordan Dri-FIT 下站东单大童速干网眼布短裤具备出众性能，采用透气的聚酯纤维网眼布面料结合 Dri-FIT 导湿速干技术，助你保持干爽，自如畅动，尽情演绎下站东单的热血气氛。弹性腰部搭配抽绳，塑就恰到好处的舒适贴合感；侧边口袋，便于存放小物件。可搭配 Jordan 下站东单上衣，打造风格统一的造型，伴你尽兴畅玩。

Jordan Dri-FIT 下站东单大童速干网眼布短裤具备出众性能，采用透气的聚酯纤维网眼布面料结合 Dri-FIT 导湿速干技术，助你保持干爽，自如畅动，尽情演绎下站东单的热血气氛。弹性腰部搭配抽绳，塑就恰到好处的舒适贴合感；侧边口袋，便于存放小物件。可搭配 Jordan 下站东单上衣，打造风格统一的造型，伴你尽兴畅玩。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。