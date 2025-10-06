 
Jordan Dri-FIT 下站东单大童速干网眼布短裤 - 灰黑

Jordan

Dri-FIT 下站东单大童速干网眼布短裤

46% 折让

Jordan Dri-FIT 下站东单大童速干网眼布短裤具备出众性能，采用透气的聚酯纤维网眼布面料结合 Dri-FIT 导湿速干技术，助你保持干爽，自如畅动，尽情演绎下站东单的热血气氛。弹性腰部搭配抽绳，塑就恰到好处的舒适贴合感；侧边口袋，便于存放小物件。可搭配 Jordan 下站东单上衣，打造风格统一的造型，伴你尽兴畅玩。


  • 显示颜色： 灰黑
  • 款式： II3171-045

产品细节

  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。