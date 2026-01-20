Jordan
Dri-FIT 男子速干高尔夫上衣
10% 折让
Jordan Dri-FIT 男子速干高尔夫上衣采用针织面料，营造干爽舒适感受，塑就自如挥杆体验，专为高尔夫球场设计，同时助你在俱乐部会所尽展时尚格调。 领口拉链开襟设计结合导湿速干技术，助你 18 洞保持舒适。
- 显示颜色： 神秘红/帆白/帆白
- 款式： HF9920-622
其他细节
- Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 优质双面针织面料，内外皆具顺滑质感，营造出众舒适效果而不增加滞重感
产品细节
- 69% 棉/31% 聚酯纤维
- 罗纹袖口
- 领口拉链开襟设计
- 可机洗
- 显示颜色： 神秘红/帆白/帆白
- 款式： HF9920-622
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
