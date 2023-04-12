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      Jordan Dri-FIT 23 Alpha

      男子无袖训练连帽衫

      ¥189
      ¥259
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      黑/黑/白色
      白色/淡奶白/黑

      Jordan Dri-FIT 23 Alpha 训练连帽衫采用速干面料结合背面网眼设计，为关键部位提供保暖效果，在训练升温之际有助导湿。

      • 显示颜色： 黑/黑/白色
      • 款式： AJ1062-010

      尺寸与尺码

      • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
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