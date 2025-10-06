 
Jordan Dri-FIT Flight 大童速干训练T恤 - 白色

Jordan

Dri-FIT Flight 大童速干训练T恤

48% 折让

Jordan Dri-FIT Flight 大童速干训练T恤采用运动版型和经典短袖设计，结合顺滑聚酯纤维针织面料和 Dri-FIT 导湿速干技术，助你畅享干爽舒适的运动体验。圆领设计，方便穿脱，缔造舒适非凡的穿着感受，堪称日常穿搭佳选。


  • 显示颜色： 白色
  • 款式： HM4763-100

Jordan

48% 折让

Jordan Dri-FIT Flight 大童速干训练T恤采用运动版型和经典短袖设计，结合顺滑聚酯纤维针织面料和 Dri-FIT 导湿速干技术，助你畅享干爽舒适的运动体验。圆领设计，方便穿脱，缔造舒适非凡的穿着感受，堪称日常穿搭佳选。

产品细节

  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 白色
  • 款式： HM4763-100

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。