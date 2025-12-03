Jordan Dri-FIT Jumpman
速干头带（1 条）
Jordan Dri-FIT Jumpman 速干头带（1 条）采用导湿速干技术，帮助保持干爽舒适，缔造心无旁骛的运动体验，助你全身心投入训练或比赛。
- 显示颜色： 健身红/黑
- 款式： AC4093-605
Jordan Dri-FIT Jumpman
导湿速干，舒适训练
其他细节
- Dri-FIT 技术帮助保持干爽舒适，缔造心无旁骛的运动体验
- 弹性材料，带来稳固贴合感受
产品细节
- 可机洗
