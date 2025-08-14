Jordan Dri-FIT
MJ Diamond 大童速干印花运动短裤
30% 折让
Jordan Dri-FIT MJ Diamond 大童速干印花运动短裤采用透气网眼布针织面料，搭载 Dri-FIT 导湿速干技术，助你在运动时保持干爽，尽显醒目活力风范。 弹性腰部搭配抽绳，缔造舒适贴合感；侧缝处口袋，便于存放小物件。
- 显示颜色： 黑/皇家蓝
- 款式： HQ7072-013
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 手洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
