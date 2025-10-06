 
Jordan Dri-FIT Sport 女子速干梭织篮球夹克 - 传奇浅褐/传奇中褐

35% 折让

售罄：

此配色当前无货

Jordan Dri-FIT Sport 女子速干梭织夹克搭载导湿速干技术，结合网眼后拼接里料和满满时尚设计，打造百搭实穿佳选。宽松版型和弹性下摆再添型潮风范。


  • 显示颜色： 传奇浅褐/传奇中褐
  • 款式： FN5144-203

其他细节

  • Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注
  • 侧边拉链口袋，可安全存储物品
  • 后身融入开口设计，结合网眼布拼接里料，有助提升透气性
  • 后身上方图案以反光墨水印制，增添耀眼风范

产品细节

  • 全长拉链开襟设计
  • 弹性袖口和下摆
  • 面料：85% 聚酯纤维/15% 氨纶。网眼布：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
