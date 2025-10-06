Jordan Dri-FIT Sport
男子透气速干梭织短裤
40% 折让
穿上 Jordan Dri-FIT Sport 男子速干梭织短裤，蓄势待发，开启全新征程。该短裤质感轻盈，采用四向弹性梭织面料结合导湿速干技术， 营造自由无拘的穿着感受。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： FN5843-010
Jordan Dri-FIT Sport
40% 折让
穿上 Jordan Dri-FIT Sport 男子速干梭织短裤，蓄势待发，开启全新征程。该短裤质感轻盈，采用四向弹性梭织面料结合导湿速干技术， 营造自由无拘的穿着感受。
其他细节
- 弹性梭织面料轻盈耐穿，柔韧非凡，令你畅动自如
- Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 侧边口袋，便于轻松收纳小物件
产品细节
- 面料：88% 聚酯纤维/12% 氨纶。 网眼布：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： FN5843-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。