Jordan Dri-FIT Sport
男子透气速干短袖运动上衣
30% 折让
穿上 Jordan Dri-FIT Sport 男子速干短袖运动上衣，助力成就梦想。柔软棉混纺面料结合导湿速干技术，助你畅享清爽体验。
- 显示颜色： 浅银/黑
- 款式： FN5830-034
其他细节
- Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 简约丝网印制 Jumpman，塑就率性外观
产品细节
- 面料：棉/聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
