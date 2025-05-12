 

Jordan Dri-FIT Sport

男子透气速干短袖运动上衣

¥169¥22926% 折让
白色/黑
黑/白色
深藏青/白色
麻灰/白色

穿上 Jordan Dri-FIT Sport 男子速干短袖运动上衣，助力成就梦想。柔软棉混纺面料结合导湿速干技术，助你畅享清爽体验。


  • 显示颜色： 白色/黑
  • 款式： FN5830-100

Jordan Dri-FIT Sport

¥169¥22926% 折让

穿上 Jordan Dri-FIT Sport 男子速干短袖运动上衣，助力成就梦想。柔软棉混纺面料结合导湿速干技术，助你畅享清爽体验。

其他细节

  • Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 简约丝网印制 Jumpman，塑就率性外观

产品细节

  • 面料：棉/聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 白色/黑
  • 款式： FN5830-100

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