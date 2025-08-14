Jordan Dri-FIT Sport
男子速干梭织长裤
20% 折让
无论热身还是放松，Jordan Dri-FIT Sport 男子速干梭织长裤皆可伴你畅享干爽舒适体验。弹性梭织面料搭配小腿背面针织拼接，营造充裕空间，助力自如畅动，同时方便穿脱。Wing 风格缝线设计，打造时尚造型。
- 显示颜色： 深藏青/深藏青/白色
- 款式： FN5841-410
其他细节
- 梭织面料轻盈耐穿，柔韧非凡，令你畅动自如
- Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 拉链口袋，可安全存放小物件
产品细节
- 面料：88% 聚酯纤维/12% 氨纶。拼接：89% 聚酯纤维/11% 氨纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
