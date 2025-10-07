 
Jordan Dri-FIT Sport 男子速干梭织长裤 - 黑/黑/白色

Jordan Dri-FIT Sport

男子速干梭织长裤

40% 折让

无论热身还是放松，Jordan Dri-FIT Sport 男子速干梭织长裤皆可伴你畅享干爽舒适体验。弹性梭织面料搭配小腿背面针织拼接，营造充裕空间，助力自如畅动，同时方便穿脱。Wing 风格缝线设计，打造时尚造型。


  • 显示颜色： 黑/黑/白色
  • 款式： FN5841-010

其他细节

  • 梭织面料轻盈耐穿，柔韧非凡，令你畅动自如
  • Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 拉链口袋，可安全存放小物件

产品细节

  • 面料：88% 聚酯纤维/12% 氨纶。拼接：89% 聚酯纤维/11% 氨纶
  • 可机洗
