Jordan Dri-FIT Sport Diamond 幼童速干短裤是一款基础佳选单品，助小宝贝尽情畅玩。透气聚酯纤维网眼布面料结合 Dri-FIT 导湿速干技术，让小宝贝在运动时保持干爽舒适；侧边口袋设计，便于存放基本小物件。

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