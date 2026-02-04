 
Jordan Element 行李包 - 水泥灰

Jordan

Element 行李包

10% 折让
水泥灰
黑

无论是去健身房、上班还是短途旅行，Jordan Element 行李包皆可助你轻松收纳装备。宽敞主袋内设拉链口袋，打造充裕储物空间；一侧鞋款收纳口袋设有透气细节，可放置备用鞋。正面拉链小号口袋配有柔软里料，可供存放重要物品；提手搭配可拆卸肩带，打造多元携背方式。


  • 显示颜色： 水泥灰
  • 款式： IR8395-067

Jordan

产品细节

  • 尺寸：546 x 330 x 260 mm
  • 面料/里料：聚酯纤维
  • 手洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。