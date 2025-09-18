Jordan Essentials 双肩包设有多个隔层和口袋，可有序收纳活动所需物品。双向拉链主袋空间充裕，可收纳所需物品；背面拉链隔层内设一个笔记本电脑保护套。正面设有两个号口袋和一个大号拉链隔层，可安全收纳小物件，便于轻松快捷地存取物品；两侧水壶袋可存放你钟爱的饮料。

Jordan Essentials 双肩包设有多个隔层和口袋，可有序收纳活动所需物品。双向拉链主袋空间充裕，可收纳所需物品；背面拉链隔层内设一个笔记本电脑保护套。正面设有两个号口袋和一个大号拉链隔层，可安全收纳小物件，便于轻松快捷地存取物品；两侧水壶袋可存放你钟爱的饮料。

该产品部分配色采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。