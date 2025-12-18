Jordan Essentials
大童冬季款长裤
11% 折让
Jordan Essentials 大童冬季款长裤采用弹性面料，缔造无拘运动体验和非凡舒适感受。 弹性腰部搭配抽绳，塑就舒适贴合感；锥形裤筒搭配弹性裤管口，营造稳固感受，凸显运动鞋魅力。
- 显示颜色： 沙漠迷彩
- 款式： IQ2792-201
产品细节
- 92% 锦纶/8% 氨纶
- 可机洗
