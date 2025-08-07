Jordan Essentials 女子背心采用舒适贴合的短款设计，让你时尚有型，自信倍增。柔软罗纹面料弹性适中，可随身体动作灵活伸展，缔造舒适的日常穿着体验。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。