Jordan Essentials
女子背心
20% 折让
Jordan Essentials 女子背心采用舒适贴合的短款设计，让你时尚有型，自信倍增。柔软罗纹面料弹性适中，可随身体动作灵活伸展，缔造舒适的日常穿着体验。
- 显示颜色： 铝蓝/白色
- 款式： HF9475-450
Jordan Essentials
20% 折让
Jordan Essentials 女子背心采用舒适贴合的短款设计，让你时尚有型，自信倍增。柔软罗纹面料弹性适中，可随身体动作灵活伸展，缔造舒适的日常穿着体验。
其他细节
- 裁短下摆设计，缔造利落外观
- 高领口剪裁提供出色包覆，工字美背设计塑就自如运动体验
产品细节
- 56% 棉/37% 聚酯纤维/7% 氨纶
- 刺绣细节
- 可机洗
- 显示颜色： 铝蓝/白色
- 款式： HF9475-450
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。