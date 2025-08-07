 
Jordan Essentials 女子背心 - 铝蓝/白色

Jordan Essentials

女子背心

20% 折让
铝蓝/白色
白色/黑

Jordan Essentials 女子背心采用舒适贴合的短款设计，让你时尚有型，自信倍增。柔软罗纹面料弹性适中，可随身体动作灵活伸展，缔造舒适的日常穿着体验。


  • 显示颜色： 铝蓝/白色
  • 款式： HF9475-450

Jordan Essentials

20% 折让

Jordan Essentials 女子背心采用舒适贴合的短款设计，让你时尚有型，自信倍增。柔软罗纹面料弹性适中，可随身体动作灵活伸展，缔造舒适的日常穿着体验。

其他细节

  • 裁短下摆设计，缔造利落外观
  • 高领口剪裁提供出色包覆，工字美背设计塑就自如运动体验

产品细节

  • 56% 棉/37% 聚酯纤维/7% 氨纶
  • 刺绣细节
  • 可机洗
  • 显示颜色： 铝蓝/白色
  • 款式： HF9475-450

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。