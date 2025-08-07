Jordan Essentials
婴童罗纹运动短袜（3 双）
30% 折让
Jordan Essentials 婴童罗纹运动短袜（3 双）采用柔软棉混纺材料结合针织结构；袜底融入纹理字标图案，缔造出众抓附感，助力小小运动员稳稳学步。
- 显示颜色： 泡沫粉
- 款式： II6550-663
产品细节
- 内含 3 双袜子
- 成分：袜底：棉/聚酯纤维/氨纶
- 可机洗
