Jordan Essentials
男子圆领运动衫
¥319¥54941% 折让
Jordan Essentials 男子圆领运动衫采用法式毛圈面料，塑就经典舒适的日常佳选单品。精致 JORDAN 字标与千禧风品牌标志相得益彰。
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： HV9284-010
Jordan Essentials
¥319¥54941% 折让
Jordan Essentials 男子圆领运动衫采用法式毛圈面料，塑就经典舒适的日常佳选单品。精致 JORDAN 字标与千禧风品牌标志相得益彰。
产品细节
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。罗纹拼接：97% 棉/3% 氨纶
- 罗纹袖口和衣领
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： HV9284-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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