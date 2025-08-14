 
Jordan Essentials 男子梭织短裤 - 珍珠灰

Jordan Essentials

男子梭织短裤

20% 折让
珍珠灰
黑

Jordan Essentials 男子梭织短裤采用别致的缝线设计，彰显休闲风范。 梭织面料，质感轻盈，助你畅享舒适穿着体验。


  • 显示颜色： 珍珠灰
  • 款式： II0485-047

其他细节

  • 梭织面料轻盈耐穿，柔韧非凡，令你畅动自如
  • 腰部搭配抽绳，可束紧短裤
  • 后身和侧边口袋，便于轻松携带随身物品

产品细节

  • 面料：62% 棉/38% 锦纶。 侧边口袋（手背侧）/后片口袋：87% 聚酯纤维/13% 棉
  • 可机洗
