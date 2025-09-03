Jordan Essentials
男子梭织短裤
32% 折让
Jordan Essentials 男子梭织短裤采用别致的缝线设计，彰显休闲风范。 梭织面料，质感轻盈，助你畅享舒适穿着体验。
- 显示颜色： 黑
- 款式： II0485-010
其他细节
- 梭织面料轻盈耐穿，柔韧非凡，令你畅动自如
- 腰部搭配抽绳，可束紧短裤
- 后身和侧边口袋，便于轻松携带随身物品
产品细节
- 面料：62% 棉/38% 锦纶。 侧边口袋（手背侧）/后片口袋：87% 聚酯纤维/13% 棉
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
