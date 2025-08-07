Jordan Essentials
男子短裤
20% 折让
夏日气息，恰如其分。Jordan Essentials 男子短裤采用梭织斜纹面料，缔造轻盈舒适的穿着感受，饰有手绘风格图案，彰显假日活力。
- 显示颜色： 冰川蓝/黑
- 款式： IB7277-474
其他细节
- 弹性腰部搭配抽绳，打造理想贴合感
- 梭织斜纹面料，轻盈而结实
产品细节
- 面料/里料：100% 聚酯纤维
- 侧边口袋设计
- 可机洗
