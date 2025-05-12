 

Jordan Essentials

男子长袖橄榄球上衣

¥399¥69942% 折让
军裤卡其
黑

想要彰显 Jordan 前卫运动风范？我们已为你准备周全。Jordan Essentials 男子长袖橄榄球上衣采用厚实棉料，结合轻微落肩设计和宽松版型，塑就多场合休闲佳选。


  • 显示颜色： 军裤卡其
  • 款式： HF9324-325

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其他细节

  • 厚实棉料，非凡舒适
  • 翻领设计搭配双扣式前襟，助你打造利落造型
  • 刺绣贴片结合丝网印制图案，增添越野摩托车格调

产品细节

  • 100% 棉
  • 罗纹袖口
  • 可机洗
  • 显示颜色： 军裤卡其
  • 款式： HF9324-325

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