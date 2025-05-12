Jordan Essentials
男子长袖橄榄球上衣
¥399¥69942% 折让
想要彰显 Jordan 前卫运动风范？我们已为你准备周全。Jordan Essentials 男子长袖橄榄球上衣采用厚实棉料，结合轻微落肩设计和宽松版型，塑就多场合休闲佳选。
- 显示颜色： 军裤卡其
- 款式： HF9324-325
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其他细节
- 厚实棉料，非凡舒适
- 翻领设计搭配双扣式前襟，助你打造利落造型
- 刺绣贴片结合丝网印制图案，增添越野摩托车格调
产品细节
- 100% 棉
- 罗纹袖口
- 可机洗
- 显示颜色： 军裤卡其
- 款式： HF9324-325
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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