Jordan Essentials
男子马甲
¥759¥89915% 折让
Jordan Essentials 男子马甲采用宽松版型，背面饰有品牌标志提花，并巧糅经典 Jordan 风格元素。正面搭配结实帆布拼接和拉链口袋，增添实用格调。
- 显示颜色： 中橄榄绿
- 款式： HF9328-222
Jordan Essentials
¥759¥89915% 折让
Jordan Essentials 男子马甲采用宽松版型，背面饰有品牌标志提花，并巧糅经典 Jordan 风格元素。正面搭配结实帆布拼接和拉链口袋，增添实用格调。
产品细节
- 面料：100% 聚酯纤维。前片下部：100% 棉
- 拉链口袋
- 刺绣细节
- 可机洗
- 显示颜色： 中橄榄绿
- 款式： HF9328-222
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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