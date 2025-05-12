 

Jordan Essentials

速干中筒运动袜（3 双）

¥69¥11942% 折让
多色
白色/黑
售罄：此配色当前无货

Jordan Essentials 速干中筒运动袜（3 双）柔软且富有弹性，足底关键区域采用加厚针织设计，塑就支撑贴合感。包含 3 双运动袜，方便日常叠搭。


  • 显示颜色： 多色
  • 款式： DA5718-911

Jordan Essentials

¥69¥11942% 折让

日常运动鞋伴侣

Jordan Essentials 速干中筒运动袜（3 双）柔软且富有弹性，足底关键区域采用加厚针织设计，塑就支撑贴合感。包含 3 双运动袜，方便日常叠搭。

其他细节

  • 导湿速干技术，帮助保持干爽舒适
  • 足底关键区域采用加厚针织设计，营造柔软脚感
  • 足弓板带设计，缔造稳固舒适的贴合体验

产品细节

  • 袜口采用罗纹结构
  • 针织图案
  • 袜底主体：棉/聚酯纤维/其他纤维。袜底罗纹：棉/聚酯纤维/氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 多色
  • 款式： DA5718-911

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