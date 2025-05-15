Jordan Essentials
速干中筒运动袜（3 双）
¥89¥11925% 折让
售罄：此配色当前无货
Jordan Essentials 速干中筒运动袜（3 双）柔软且富有弹性，足底关键区域采用加厚针织设计，塑就支撑贴合感。包含 3 双运动袜，方便日常叠搭。
- 显示颜色： 白色/黑
- 款式： DA5718-100
Jordan Essentials
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日常运动鞋伴侣
Jordan Essentials 速干中筒运动袜（3 双）柔软且富有弹性，足底关键区域采用加厚针织设计，塑就支撑贴合感。包含 3 双运动袜，方便日常叠搭。
其他细节
- 导湿速干技术，帮助保持干爽舒适
- 足底关键区域采用加厚针织设计，营造柔软脚感
- 足弓板带设计，缔造稳固舒适的贴合体验
产品细节
- 袜口采用罗纹结构
- 针织图案
- 袜底主体：棉/聚酯纤维/其他纤维。袜底罗纹：棉/聚酯纤维/氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 白色/黑
- 款式： DA5718-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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